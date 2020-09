Clamoroso Messi, arriva la nota ufficiale: “Errore della Liga, sulla clausola” (Di venerdì 4 settembre 2020) Messi, arriva la nota ufficiale, il rappresentante dell'attaccante ha evidenziato alla Liga che hanno fatto un errore sulla clausola che risulta non applicabile. L'articolo Clamoroso Messi, arriva la nota ufficiale: “Errore della Liga, sulla clausola” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CorSport : 'Clamoroso #Messi: anche la #Juve si è interessata' ?? - robazzaco : Clamoroso TyC Sports: Messi ha deciso: resta al Barcellona. Vuole evitare la battaglia legale ??????????????????????… - ItaSportPress : Clamoroso dall'Argentina, Messi ha deciso di rimanere al Barcellona - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ClamorosoTyC Sports: Messi ha deciso: resta al Barcellona. Vuole evitare la battaglia legale - BelpassoAlberto : RT @TuttoMercatoWeb: ClamorosoTyC Sports: Messi ha deciso: resta al Barcellona. Vuole evitare la battaglia legale -

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da giorni stiamo parlando dei movimenti di calciomercato della Juventus per quanto riguarda il reparto avanzato. Il nuovo attaccante da affiancare a CR7 e Dybala sembra esse ...Una volta archiviato il tormentone - che TyC dà di fatto già per concluso - bisognerà valutare le conseguenze del suo capitolo finale. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi, ma una co ...