Cassino – Gli scoppiano due gomme ed è costretto a chiamare la Polizia, ma trasportava merce rubata: denunciato (Di venerdì 4 settembre 2020) La scorsa notte, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino è intervenuta sull’autostrada A/1 in direzione sud per una richiesta di soccorso giunta da un automobilista, al quale erano scoppiati due pneumatici dell’autocarro sul quale viaggiava. Insospettiti dal nervosismo del conducente, gli operatori decidevano di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo, rinvenendo al suo interno 8 bancali di merce costituita da 192 scatoloni contenenti 2000 parures di lenzuola, 40 confezioni di cardigan e 50 scatole di utensili per meccanici per un valore stimato di circa 50.000 euro. Gli agenti, dopo aver chiesto al conducente contezza sulla provenienza della merce trasportata e avendo ricevuto da questi una risposta vaga, decidevano di effettuare una serie di ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

