Canguro? No, grazie. Prada mette al bando la pelle di canguro (Di venerdì 4 settembre 2020) . Da Prada Group una scelta cruelty-free. In un’epoca in cui tutti cercano di fare qualcosa per l’ambiente, troppo spesso più a parole che coi fatti, dal gruppo Prada arriva l’annuncio che la prestigiosa casa di moda internazionale ha deciso di dire basta all’impiego della pelle di canguro nella confezione dei propri capi. È una scelta che si inserisce nella scia di altre decisioni che sempre più aziende e grandi gruppi societari stanno prendendo per cercare di porre rimedio, per quanto possa dipendere da loro, ai danni prodotti all’ambiente dai propri processi industriali. Per chi non lo sapesse, e crediamo siano in molti, la pelle di canguro è molto ricercata e ambita nella produzione di capi ... Leggi su pianetadonne.blog

Since_in_1981 : Il marsupio solo se sei un canguro Grazie . - micricosmo : “CANGURO” AAAAAAA GRAZIE FILIPPO NON VEDO L’ORA ?? - MaraSpagnuolo2 : RT @RobertoGranai: @MaraSpagnuolo2 @nessunolau @italiano705 @davidedigirola1 @ilariagiupponi @rascka17 @DeriuRegina @Bozhidar2205 @cadutada… - RobertoGranai : @MaraSpagnuolo2 @nessunolau @italiano705 @davidedigirola1 @ilariagiupponi @rascka17 @DeriuRegina @Bozhidar2205… -

Ultime Notizie dalla rete : Canguro grazie Il bagno Mizar risale la china a suon di tanti consensi "Non ce l’aspettavamo"

A risalire più posizioni in classifica sul fronte versiliese è il bagno Mizar di Fiumetto. Per loro una cena per due persone al Corsaro rosso in Darsena a Viareggio. Dunque un canguro ‘pietrasantino’ ...

Il bagno “Grazia“ è canguro della settimana

Invece a risalire più posizioni nella classifica Versilia è il bagno Grazia a Lido di Camaiore. Per loro una cena per due persone in un locale di Lido di Camaiore. Canguro della settimana e ottava per ...

A risalire più posizioni in classifica sul fronte versiliese è il bagno Mizar di Fiumetto. Per loro una cena per due persone al Corsaro rosso in Darsena a Viareggio. Dunque un canguro ‘pietrasantino’ ...Invece a risalire più posizioni nella classifica Versilia è il bagno Grazia a Lido di Camaiore. Per loro una cena per due persone in un locale di Lido di Camaiore. Canguro della settimana e ottava per ...