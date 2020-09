Bini: “Il Fvg fra le regioni più pronte a ripartire dopo il lockdown” (Di venerdì 4 settembre 2020) In occasione della presentazione di friuli doc, l’assessore regionale al Turismo, Sergio Bini, ha ringraziato l’amministrazione comunale di Udine: «La città sta svoltando e le persone frequentano il centro per vivere tutte le opportunità che offre. In questa fase – ha concluso – servono messaggi positivi, a dimostrazione che Udine e tutto il Fvg sono territori sicuri, da visitare senza paura». Leggi su udine20

parabamine : ALLORA REGA commento semi - spoiler a tenet: non ci ho capito un cazzo, ma nulla proprio me lo sono dovuto far spi… - Capolii21 : @JastemmoColNAP questione di vita o morte che ci tiene bloccato il mercato, va tutto bini - juvecrazia : @martaph01 Seguendo questo ragionamento la mia famiglia ed io non potremmo mai andare in vacanza al mare perché al… - fartekho : RT @moeniadeus: ho sognato di andare con Stefano al concerto dei Ghost, di salire insieme a lato palco per goderci meglio il tutto mentre u… - iamacristoro : @lellebetulle io pensavo che sofia fosse per il maestro bini,sono pienamente consapevole del tuo nome amami -