Barbara Berlusconi non vuole essere additata come untrice: «Altro che movida, piuttosto pannolini» (Di venerdì 4 settembre 2020) Barbara Berlusconi non ci sta ad essere additata come untrice e se la prende con i media «ma anche a un certo mondo vicino al padre che, forse, non la ama poi così tanto». La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha voluto spiegare perché non può essere stata lei a trasmettere il coronavirus a suo padre e ha parlato di un «trattamento disumano» nei suoi confronti in riferimento a quanto scritto dai giornali e non solo. LEGGI ANCHE >>> Zangrillo è ottimista su Berlusconi: «Era asintomatico, poi ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare» Barbara Berlusconi dice che è «molto ... Leggi su giornalettismo

