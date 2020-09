After 3 e After 4: la conferma dei sequel è ufficiale (Di venerdì 4 settembre 2020) La passione bollente tra i protagonisti di After non si ferma con la seconda avventura, confermato ufficialmente l'arrivo di After 3 e After 4. Mentre After 2 miete incassi nei cinema che si stanno lentamente ripopolando, arriva la conferma ufficiale della messa in produzione di After 3 e After 4, i due sequel del teen romance che fa battere i cuori degli adolescenti. Ad annunciare la notizia sono stati Josephine Langford, che interpreta Tessa, e Hero Fiennes Tiffin, interprete di Hardin, in un video su Zoom condiviso dall'account ufficiale di After. "Ci sono un sacco ... Leggi su movieplayer

team_world : Il cinema riparte da After 2: il secondo capitolo della saga ottiene il miglior debutto dalle riaperture con un inc… - team_world : L'attesa è terminata: Hardin e Tessa ti aspettano al cinema in AFTER 2 ? ? Scopri perché è un film da NON PERDERE… - team_world : RT il ? PROSSIMO ? tweet per provare a ricevere IN REGALO una copia del libro • AFTER 2 - UN CUORE IN MILLE PEZZI •… - PkSpecial : RT @Cinnamontomofo: People really out there a criticare ancora twilight perché è PrObLeMaTiC quando c'è after e quell'altra merda di 365 da… - cristia97265138 : RT @sono_farmaci: Altro outbreak di polio causato dalla vaccinazione per la polio. Ovviamente l'OMS continua a dire che la Polio sta per e… -

Ultime Notizie dalla rete : After After Apertura record al Box Office per “After 2”, il film incassa 650.000 euro in un solo giorno RB Casting After 3 e After 4: la conferma dei sequel è ufficiale

La passione bollente tra i protagonisti di After non si ferma con la seconda avventura, confermato ufficialmente l'arrivo di After 3 e After 4. Mentre After 2 miete incassi nei cinema che si stanno le ...

Incassi al cinema, esordio boom per “After 2”: 650mila euro in un giorno

ROMA – Esordio boom per ‘After 2’, il nuovo, atteso capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd: nel primo giorno di programmazione in sala vola in vetta alla classifica con 650.000 euro e una ...

La passione bollente tra i protagonisti di After non si ferma con la seconda avventura, confermato ufficialmente l'arrivo di After 3 e After 4. Mentre After 2 miete incassi nei cinema che si stanno le ...ROMA – Esordio boom per ‘After 2’, il nuovo, atteso capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd: nel primo giorno di programmazione in sala vola in vetta alla classifica con 650.000 euro e una ...