Adriana Volpe in imbarazzo ad Ogni mattina e ammette: “Ho tremato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Adriana Volpe, durante la conduzione del suo programma Ogni mattina, ha vissuto un momento di estremo imbarazzo a causa di un ospite. Foto da Instagram: @AdrianaVolperealIl programma della Volpe su Tv8 sembra andare molto bene. La trasmissione si incentra sulla società odierna, trattando dagli argomenti di cronaca fino al gossip. Una bella occasione per la conduttrice che dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip ha risollevato le sue sorti nel mondo della televisione. Il suo comportamento all’interno della casa è piaciuto in tantissimi, tanto che molti la davano per vincitrice, cosa che non è successa a causa del suo abbandono prima della fine del programma. Ora si ritrova alla conduzione di questa nuova ... Leggi su chenews

zazoomblog : Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli ‘tramite’ Nadia Toffa il web: “Poteva evitare” [FOTO] - #Adriana #Volpe… - gnustefani : Magalli ?? Adriana Volpe ?? Antonio Zequila ????????? Adriana Volpe ???????? - giampieffe : Nunzia posseduta da Adriana Volpe? ?? #upas - lasimona87 : @EnricoPapi2 Tantissimi auguri a tua madre! ? bellissima foto, allora stasera Adriana Volpe! ? - Gianluc42631703 : @OgniMattinaTV8 è la prima mattina che vi vedo, non sapevo della vostra trasmissione, vi faccio i complimenti, vi s… -