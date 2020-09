‘Temptation Island 8’, slitta l’inizio del reality: il clamoroso motivo! (Di giovedì 3 settembre 2020) clamoroso cambio di programma per l’ottava edizione di Temptation Island. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 9 settembre, come ufficializzato nelle scorse ore dalla pagina ufficiale del programma. Stando a quanto appena riportato sul portale DavideMaggio.it, però, un inedito colpo di scena ha cambiato tutte le carte in tavola determinando lo slittamento della prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi: Una coppia è saltata a stretto giro. Lei ha scoperto un tradimento di lui (che aveva sempre sospettato) e ha chiesto un falò di confronto immediato. L’inedita situazione si è inevitabilmente ripercossa sull’andamento dell’intero programma e sul montaggio. La scelta è stata, dunque, quella di prendersi del tempo facendo ... Leggi su isaechia

RobyyGiudici : Radio Deejay - Blackskorpion4 : RT @peraltro: Non si contano i dirigenti, i padri nobili, le giovani promesse e persino gli ex segretari che alla prima sconfitta congressu… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Slitta Temptation Island, ma questa volta la causa non è il Covid: ecco cosa è successo - Alessan16659465 : RT @trash_italiano: Slitta Temptation Island, ma questa volta la causa non è il Covid: ecco cosa è successo - Notiziedi_it : Temptation Island slitta a causa di una fidanzata: ecco cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia