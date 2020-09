Stati Uniti, rallentano i licenziamenti ma 2020 segna nuovo record (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – rallentano i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di agosto, grazie al riavvio dell’attività post lockdown, ma il dato cumulato dell’anno conferma un’emorragia di posti di lavoro. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 115.762 posti di lavoro in aumento del 116% rispetto ai 53.480 dello stesso periodo del 2019 ed in calo del 56% rispetto ai 262.649 di luglio. Da inizio anno si sono registrati 1.963.458 licenziamenti (+231% rispetto al pari periodo del 2019), che rappresentano un nuovo record storico dopo quello segnato nel 2001. Leggi su quifinanza

