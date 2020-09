Regionali Liguria, secondo i sondaggi Toti stravince su Sansa (Di giovedì 3 settembre 2020) Regionali Liguria sondaggi. Non c’è partita tra Giovanni Toti e Ferruccio Sansa. Così sembra stando al sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della Sera dove il presidente uscente, candidato del centrodestra, sopravanza di 22 punti il candidato del Pd-M5s. Un divario “difficilmente colmabile”, commenta Nando Pagnoncelli, visto che Toti viene accreditato del 57,4% dei potenziali consensi e Sansa del 34,8%. >> Regionali 2020, in Toscana si prevede uno scontro all’ultimo voto Regionali Liguria sondaggi: Toti avanti di oltre 22 punti su Sansa, boom per la sua lista Giovanni Toti dunque, ... Leggi su urbanpost

