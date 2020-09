Nettuno, incendio nella notte: 30 famiglie evacuate, intossicati 4 poliziotti (Di giovedì 3 settembre 2020) Un grosso incendio, partito all’interno di un garage condominiale in via Filippine a, è avvenuto questa notte a Nettuno ed ha coinvolto tre auto. A causa delle fiamme e del fuoco, l’intera palazzina è stata dichiarata inagibile e le 30 famiglie residenti sono state evacuate. Quattro poliziotti sono rimasti intossicati per trarre in salvo le persone che si trovavano all’interno delle abitazioni e che non si erano accorti del pericolo in quanto dormivano. Sono in corso le indagini da parte del Commissariato di Anzio e Nettuno guidato dal Comandante Antonio Oliviero. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, incendio nella notte: 30 famiglie evacuate, intossicati 4 poliziotti - ilClandestinoTW : Incendio a Nettuno, evacuate 30 famiglie intossicati i poliziotti intervenuti - SerenellaVerd : RT @EcoLitoraleTv: Nettuno, incendio in un garage: 30 famiglie evacuate e 4 poliziotti intossicati per trarre in salvo le persone https://t… - EcoLitoraleTv : Nettuno, incendio in un garage: 30 famiglie evacuate e 4 poliziotti intossicati per trarre in salvo le persone… - ilClandestinoTW : Doppio incendio alla periferia di Nettuno, al lavoro Vigili del fuoco e polizia -

