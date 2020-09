Milano: blitz Ndrangheta, coinvolti due vigili e un funzionario Anas (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) - Nell'inchiesta della Dda di Milano, è stata ricostruita l'attività di favoreggiamento a favore dell'associazione mafiosa commessa anche da un consulente esterno della Procura di Busto Arsizio, già colpito da provvedimento cautelare il 4 luglio 2019 per altri reati. L'indagato era titolare di un'agenzia investigativa con cui faceva il consulente tecnico dell'ufficio giudiziario varesino, ma faceva anche “bonifiche” a favore di un autorevole esponente della locale di “Legnano-Lonate Pozzolo” per il rintraccio di microspie, gps e telecamere installate dalla polizia. Forniva periodicamente informazioni su indagini in corso ed indicazioni tecniche e cautele da adottare per eludere le attività investigative. E' stata ricostruita, nelle indagini, anche una violenta estorsione a Malta nel gennaio 2020 da parte ... Leggi su liberoquotidiano

