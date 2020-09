Leo Messi apre al clamoroso dietrofront. Il padre: «Potrebbe restare al Barcellona» (Di giovedì 3 settembre 2020) Leo Messi Potrebbe restare al Barcellona. Intercettato dai microfoni di Deportes Cuatro, il padre della Pulce, Jorge Messi, ha detto: «Se stiamo studiando una possibilità per restare? Sì». Parlando della riunione con il presidente del Barça Josep Bartomeu, Messi senior ha detto che «è andata molto bene». La notizia che il clan di Messi stesse seriamente valutando la possibilità di rimanere a Barcellona, rispettando il contratto che lega il giocatore al club per un altro anno, per poi svincolarsi a parametro zero, era stata anticipata da alcuni media argentini. I media argentini: «Al 90% resta al Barcellona» Nel corso di una ... Leggi su open.online

