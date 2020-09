Lamorgese: “Cara Europa, niente Recovery ai paesi che non collaborano sui migranti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il punto in fondo è tutto lì: in tempi di pandemia, come si fa a governare l’immigrazione senza mettere in contrapposizione sicurezza e umanità? Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ci ha accolto ieri pomeriggio nel suo ufficio al secondo piano del Viminale e in questa lunga chiacchierata con Leggi su ilfoglio

Rosy87234986 : @GiancarloDeRisi @RadioSavana Che dici? Lamorgese se ne deve andare? Figuriamoci! Ma se l'hanno messa lì apposta??… - stefanoarese : @RadioSavana Lamorgese e’ d’accordo con bruxelles per far invadere l Europa e l Italia sta immonda figlia di una be… - geppy2911 : Matteo Salvini : 'CARA Lamorgese , vado a processo a testa alta a differ... -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese “Cara