Il tassista accusato di stupro e l’sms alla cliente (Di giovedì 3 settembre 2020) Un tassista di Roma è accusato di aver stuprato una cliente, un’impiegata di 34 anni: approfittando del fatto che aveva bevuto avrebbe abusato di lei. Non sarebbe l’unico caso. I Carabinieri stanno indagando per capire se l’uomo di 46 anni ha commesso violenza sessuale su altre clienti. Il Messaggero spiega: «È stato così bello ieri notte, te e io. Quando ci rivediamo?». La vita di una impiegata romana di 34 anni viene stravolta una mattina di gennaio quando riceve all’improvviso questo messaggio su Whatsapp. Chi è l’uomo, lo sconosciuto, che le scrive? E che cosa vuole da lei? La donna risponde, cerca spiegazioni, scopre che hanno consumato un rapporto sessuale. Un rapporto di cui lei non ricorda assolutamente nulla e che mai ... Leggi su nextquotidiano

