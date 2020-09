«Il nostro Paese»: su RaiTre, la storia di chi è straniero a casa propria (Di giovedì 3 settembre 2020) Rabia sorride quando racconta di una quotidianità costellata di bulli, di razzismo e odio. «Ricordati che c’è di peggio fuori. Neanche gli italiani con gli italiani vanno d’accordo», dice la ragazza, una ventiduenne di Cremona, che i genitori pakistani hanno portato in Italia a due mesi dalla nascita. Rabia studia a Cremona, e a Cremona vive. Ma la cittadinanza italiana ancora non ce l’ha, perché una normativa certa sull’attribuzione di questo istituto giuridico il Paese ancora non l’ha trovato. Rabia abbozza quando le si chiede come viva tutto questo, minimizza, sdrammatizza. Ma negli occhi le si legge una parvenza di tristezza. La stessa che ammanta il viso di Ana Laura, Sabrine, Mariya, protagoniste, tutte, de Il nostro Paese. Il film, girato da Matteo Parisini e prodotto da Ladoc, è trasmesso su RaiTre nella prima serata del 4 settembre, riportando fedelmente le storie chi vive l’Italia e giorno per giorno contribuisce a costruirne il tessuto sociale, a farne girare l’economia, a proteggerne il territorio, senza poter dire, però, di esserne parte. Leggi su vanityfair

