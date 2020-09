Il cluster di Arcore (Di giovedì 3 settembre 2020) È caccia all’untore ad Arcore. Al paziente zero che ha determinato un vero e proprio focolaio a casa Berlusconi. Positivo Silvio, positivi i figli Luigi e Barbara, i nipoti. Ma anche l’attuale compagna, la deputata Marta Fascina, e un uomo della scorta. E potrebbero non essere i soli. Il leader di Forza Italia si è collegato telefonicamente ad un evento elettorale in Liguria: “Non ho più la febbre né dolori”, ha spiegato, smentendo le prime incontrollate voci secondo le quali sarebbe stato asintomatico.Tutti gli uomini a lui vicini, che lo hanno sentito nelle ultime ore, hanno riferito che al telefono restituisce un’immagine vitale e che l’umore sarebbe ottimo. “L’ho sentito tonico”, ha spiegato Matteo Salvini. Ma la caccia all’uomo continua. “Chiunque avesse contatti con il ... Leggi su huffingtonpost

