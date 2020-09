Gimbe: «In 7 giorni i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 62,1%» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il trend era indicato in aumento già nel precedente monitoraggio. Oggi, però, il report Gimbe ultima settimana mostra come si stiano tornando a riempire i reparti di terapia intensiva (sparsi sul territorio, senza quell’accumulo in Lombardia che ha segnato le fasi più gravi dell’emergenza sanitaria). Contestualmente a questo dato c’è anche quello dei ricoveri con sintomi presso gli ospedali e, quello evidente nel quotidiano, la crescita della curva epidemiologica, anche dopo l’aumento dello screening (mercoledì, per esempio, sono stati pubblicati i risultati di oltre 103mila tamponi processati). LEGGI ANCHE > Il report della Fondazione Gimbe: «In 7 giorni aumentati contagi e ... Leggi su giornalettismo

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: nuovi casi quasi raddoppiati (+92,4%) in soli sette giorni… - g_bonfiglio : @_happycactus_ @ebobferraris @GIMBE Non mi piace tanto l’idea del rolling average qui dentro perché parliamo del ra… - GIMBE : RT @Cartabellotta: Nei giorni immediatamente successivi all'esposizione la probabilità di falso negativo del #tampone può essere elevata ht… - Giocoleria1 : RT @LaNotiziaTweet: Contagi quasi raddoppiati in 7 giorni. Aumentano anche i ricoveri. Cartabellotta #Gimbe: “Non potrà esserci alcun effet… - ElettraCarini : RT @GIMBE: ??Mancano ancora pochi giorni per presentare domanda per la borsa di studio: Evidence-based Practice core curriculum??scadenza ban… -