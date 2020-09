Cuneo, cadono nel silos di un’azienda agricola: morto un operaio di 22 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia a Cavallermaggiore, centro nei pressi di Cuneo. Due fratelli, entrambi impiegati presso un’azienda agricola del posto, sono caduti in un silos. Uno dei due operai, di soli 22 anni, è morto nell’incidente. I due fratelli stavano lavorando nell’azienda agricola di famiglia, quando probabilmente sarebbero svenuti a causa delle esalazioni provenienti dal silos, che conteneva mangimi ed è alto circa 40 metri. Cavallermaggiore, due operai cadono in silos con mangimi. Uno è morto, l’altro è gravissimo Nonostante il pronto allarme dato dal padre, uno dei due fratelli, Davide Gennaro di 22 anni, è deceduto. A nulla sono valsi i tentativi di ... Leggi su italiasera

