Chiacchierava con i vicini di casa ma era ai domiciliari: 43enne arrestato (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato per evasione Salvatore Veneruso, 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto ai domiciliari. Era in strada, seduto sotto i porticati di Via Crisconio a chiacchierare con alcuni vicini di casa. I militari lo hanno riconosciuto e quando lo hanno bloccato gli hanno ricordato che la misura imposta non permetteva di uscire dall’abitazione. Veneruso ha così raccontato di essersi sentito male e di essere uscito per chiedere un passaggio in ospedale. La scusa non ha retto e il 43enne è stato arrestato. Nuovamente ai domiciliari è ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

