Yellowstone 2, Kevin Costner torna nei panni del cowboy John Dutton (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ogni uomo sogna, ma vince chi ha coraggio”. John Dutton è tornato e con lui tornano anche le avvincenti storie di confine del ranch più esteso e ambito degli Stati Uniti: Yellowstone. Dal 2 settembre – ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, disponibile On Demand – il premio Oscar® Kevin Costner torna a vestire i panni dell’impavido cowboy John Dutton nella seconda stagione dell’epopea neo-western che ha letteralmente stregato il pubblico e la critica internazionali. La seconda stagione di Yellowstone – creata da Taylor Sheridan (già sceneggiatore di Hell or High ... Leggi su tvzap.kataweb

Il ranch più ambito ed esteso degli Stati Uniti è ancora in pericolo. Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 parte, infatti, la seconda stagione di Yellowstone, la serie tv dai toni western prodotta da Pa ...

