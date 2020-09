Ve lo ricordate eMule? È ancora in funzione e ora si aggiorna (Di mercoledì 2 settembre 2020) eMule torna a ricevere un aggiornamento dopo 10 anni dall’ultima versione (immagine: Gabriele Porro/Wired)eMule, il famosissimo sito peer2peer (p2p) che nei primi anni 2000 ha permesso a tantissimi utenti di scaricare illegalmente i file di film, album musicali e serie tv, è stato aggiornato dopo 10 anni rilasciando una nuova versione beta e provocando un po’ di nostalgia tra tutti quelli che hanno usato il “mulo” prima dell’avvento dei torrent e nelle piattaforme di streaming. A dare l’annuncio dell’aggiornamento è il sito ufficiale di eMule Project: “È passato un po’ di tempo, ma alla fine il codice ha subito dei cambiamenti, sono stati compilati nuovi file eseguibili e preparati per i test”. Il sito di ... Leggi su wired

kelseyfaures : ma ve lo ricordate emule -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate eMule Ve lo ricordate eMule? È ancora in funzione e ora si aggiorna Wired.it eMule torna dopo 10 anni in versione aggiornata

Lo storico software P2P era molto usato nei primi anni del 2000. Chi ha vissuto gli albori del web 2.0 nei primi anni 2000 non può non ricordare eMule, lo storico software P2P utilizzato per scaricare ...

Lo storico software P2P era molto usato nei primi anni del 2000. Chi ha vissuto gli albori del web 2.0 nei primi anni 2000 non può non ricordare eMule, lo storico software P2P utilizzato per scaricare ...