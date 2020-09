‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli finisce al centro delle polemiche: ecco cos’è successo! (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ finita al centro delle polemiche nelle ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli, a causa di una risposta data su Instagram a una fan. Mamma di tre figli, Alessandro, Bianca e la piccolissima Azzurra, Beatrice ha ammesso quanto non sia semplice gestirle la prole, specie per una donna che lavora. “Quando donne senza figli mi dicono ‘Sono stanca’ non oso immaginare con tre figli cosa possano dire“, ha scritto la futura moglie di Marco Fantini: Una frase, quella di Beatrice, che non voleva risultare offensiva o denigratoria, ma che ha invece sortito l’effetto opposto, scatenando un vero e proprio caos, come si può leggere nei tweet che trovate a seguire: C’è anche chi ha compreso il ... Leggi su isaechia

