The Good Doctor 3, da stasera su Rai2 i nuovi episodi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Da stasera su Rai2, alle 21:20, arrivano i nuovi episodi di The Good Doctor 3, non trasmessi in primavera, quando la serie era stata interrotta per problemi di doppiaggio. Da stasera su Rai2, alle 21:20, arrivano i nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima visione assoluta per l'Italia. La serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy era stata sospesa, dopo le puntate dello scorso 2 aprile, a causa dell'emergenza sanitaria che non aveva permesso di completare il doppiaggio della terza stagione. Nei nuovi episodi, 6 in totale, continueranno gli sforzi del giovane chirurgo, affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome ... Leggi su movieplayer

