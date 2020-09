Strada amalfitana chiusa, Gagliano: “Un semaforo per salvare la nostra economia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPraiano (Sa) – La Costiera amalfitana protesta per l’interruzione della Strada (unica) che rischia di affossare l’economia locale per il mese di settembre. Salvatore Gagliano, albergatore con un passato recente di sindaco di Praiano e di consigliere regionale, sbotta: “Come operatore turistico e come cittadino sono letteralmente indignato, e posso assicurare di non essere il solo, per come si sta affrontando il problema sulla ss163 amalfitana dopo l’incendio iniziato nel pomeriggio di sabato 29 agosto fra Positano e Praiano e conclusosi con la chiusura totale della Strada. Non entro nel merito dei tempi con i quali si è intervenuti ma l’assurdo è che per situazioni simili, sia lungo la SS163 amalfitana che ... Leggi su anteprima24

