Serie C, rinviato il sorteggio del calendario a data da destinarsi. Il motivo… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il sorteggio del calendario di Serie C non si svolgerà il 10 settembre.Ad annunciarlo è stata la Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale. Il motivo è da ricondursi alle vicende giudiziarie ancora in atto relative alla combine nella gara Picerno-Bitonto andata in scena lo scorso 5 maggio 2019 per la stagione passata di Serie D e vinto dai padroni di casa per 3-2. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti irrogato la retrocessione all'ultimo posto della classifica per i lucani e cinque punti di penalizzazione per i pugliesi. La sentenza in appello è prevista il 7 settembre ed entro trenta giorni da tale data potrà essere presentato ricorso al CONI. L'esito del processo sarà fondamentale per comprendere ... Leggi su mediagol

