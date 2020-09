Scandalo Rsa: pazienti picchiati e minacciati durante il lockdown (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nei difficilissimi mesi del lockdown, i pazienti della Rsa di San Domenico di Pescia (provincia di Pistoia) non hanno avuto come il coronavirus come unico nemico. Recenti indagini hanno infatti fatto emergere abusi e violenze che 3 dipendenti della casa di cura infliggevano ai poveri anziani, lontano degli occhi dei famigliari che in quel momento non potevano stare vicini ai loro cari e non si sarebbero quindi accorti di nulla. picchiati, insultati e minacciati Le 3 donne indagate hanno tra i 50 ed i 55 anni e, nei mesi del lockdown, hanno inflitto maltrattamenti di ogni tipo: da schiaffi a spintoni ad umiliazioni, compresi abusi nei momenti della pulizia dei pazienti. Non sono mancati insulti e minacce ai pazienti, che si trovavano completamente soli ed ... Leggi su thesocialpost

PDUmorista : Attilio Fontana 'La Lombardia ha fatto tutto quello che poteva fare forse anche qualcosa di più” Effettivamente il… - LMonocrom : @icsicsxx @fattoquotidiano @Snaporaz92 Beh il sovranismo no ma la versione da operetta della lega evidentemente non… - ritabassi36 : @signori_massimo capisco che da sovranista abbia difficoltà ad avere una chiara visione della strage avvenuta in Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Rsa La Rsa di Sarzana ennesima pietra dello scandalo "sanitoti" Lanuovasavona.it Ventuno positivi in Rsa Milano. L’opposizione: a casa la giunta Fontana

Un operatore sanitario e 21 ospiti della Rsa Quarenghi, alla periferia di Milano, sono risultati positivi al Covid-19. Solo uno dei contagiati ha sintomi e per questo e stato fatto il tampone a tutti ...

Controlli dei Nas sulle strutture per anziani: irregolare 1 su 5

I Nas dei Carabinieri hanno ispezionato 265 strutture e centri dedicati all’assistenza e all’accoglienza per anziani in tutta Italia, indviduandone 51 con irregolarità, quasi 1 su 5. Nel corso dell’in ...

Un operatore sanitario e 21 ospiti della Rsa Quarenghi, alla periferia di Milano, sono risultati positivi al Covid-19. Solo uno dei contagiati ha sintomi e per questo e stato fatto il tampone a tutti ...I Nas dei Carabinieri hanno ispezionato 265 strutture e centri dedicati all’assistenza e all’accoglienza per anziani in tutta Italia, indviduandone 51 con irregolarità, quasi 1 su 5. Nel corso dell’in ...