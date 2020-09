Sassuolo, De Zerbi: “Cercheremo di arrivare pronti e rodati per l’esordio col Cagliari” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Quest’anno per valutare il calendario sarà basilare capire l’evoluzione del calciomercato in riferimento ai tempi ristretti prima dell’inizio del campionato”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, parlando del calendario del campionato 2020/2021 appena compilato. I neroverdi esordiranno in casa contro il Cagliari per poi andare in casa dello Spezia. “E’ sinceramente prematuro esprimere giudizi in questa fase che vede ancora le squadre in corso di allestimento – ha proseguito De Zerbi sul sito ufficiale del Sassuolo – Diciamo che il nostro obiettivo è quello di limitare i cambiamenti nella rosa in modo da arrivare pronti e rodati alla prima giornata contro il Cagliari”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Sassuolo, #DeZerbi commenta il calendario: 'Cercheremo di arrivare pronti e rodati per l'esordio' #SerieATIM - sportli26181512 : Schiappacasse al Sassuolo per il rilancio: Dopo la fallimentare esperienza al Parma ecco la seconda chanche per l'u… - il_Rube : @GioFeelix @theboss_1908 Scusa se nei ritagli di tempo preferisco guardarmi gente che sa giocare a calcio anziché m… - IlfuEelst : @Maralb09766733 Allora Locatelli é un discreto giocatore,é pure migliorato al Sassuolo con De Zerbi,nelle rotazioni… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Caputo: 'Se sono qui, devo dire grazie al Sassuolo e a mister De Zerbi' -