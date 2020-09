Real Madrid, Toni Kross su Messi: ” Il suo addio al Barcellona non mi dispiacerebbe” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex Bayern Monaco, Toni Kross è intervenuto in conferenza stampa in merito al futuro al Barcellona dell'attaccante Lionel Messi.Il centrocampista tedesco non si è nascosto nell'ammettere che nel caso in cui il capitano della nazionale argentina dovesse lasciare i catalani non sarebbe dispiaciuto. L'assenza della pulce peserebbe sulla Liga che perderebbe chiaramente un campione assoluto, che negli ultimi quindici anni ha senza dubbio cambiato le sorti del calcio mondiale."Ci sono due punti di vista: per la Liga può essere un male, perché la Liga è Messi come prima era Cristiano. Un giocatore interessante per tutto il mondo, un grande della Liga. Per noi del Real Madrid invece è diverso, se dovesse andarsene il ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio ItaSportPress Real Madrid, Courtois positivo al Coronavirus

Dopo i tre casi di positività al Coronavirus nel Paris Saint Germain, anche Thibaut Courtois è risultato positivo al test del tampone.

Luis Suarez vicino alla Juve, nuovo colpaccio del Milan. Nainggolan resterà a Cagliari

Luis Suarez sarebbe vicino alla Juve. Da Barcellona fonti vicine al bomber uruguayano, messo nella lista degli indesiderati dal nuovo tecnico Koeman, fanno sapere che l'entourage del calciatore ha avu ...

