Ragazza morta a Lipari, cittadini contestano l’assessore regionale all’uscita dall’ospedale. Urla e insulti: “Assassino” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Assassino” grida la folla radunata di fronte all’ospedale di Lipari a Ruggero Razza, assessore regionale alla Sanità. È arrivata alle stelle l’esasperazione degli abitanti della città siciliana dopo la morte della 22enne, Lorenza Famularo. L’accusa rivolta all’assessore arriva dopo la riunione a cui Razza ha partecipato martedì a Lipari. All’uscita, è salito in macchina senza fermarsi a parlare con il gruppo di cittadini che attendeva di fronte all’ospedale , e questo ha infuocato un clima già tesissimo. Da anni gli abitanti di Lipari lamentano, infatti, le carenze d’organico all’ospedale della più grande delle Eolie, rimanendo sempre inascoltati. Fino alla morte della 22enne la notte tra il 22 ... Leggi su ilfattoquotidiano

