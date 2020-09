PAX Online 2020: Tony Hawk, Mike Pondsmith creatore di Cyberpunk e molti altri ospiti all'evento (Di mercoledì 2 settembre 2020) PAX Online 2020, l'evento digitale di 9 giorni che avrà luogo dal 12 al 20 settembre, rivela attraverso un comunicato stampa il suo programma. Ad aprire le danze sarà il creatore di Cyberpunk Mike Pondsmith con uno speciale keynote narrativo il 12 settembre alle ore 19:15. A seguire, la leggenda dello skateboard Tony Hawk apparirà e commenterà uno speciale torneo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.Il server Discord ufficiale di PAX Online riunirà questi personaggi, che hanno deliziato milioni di partecipanti al PAX nel corso degli anni, insieme a spazi dedicati alla comunità per creare un hub di eventi centrale con tutto ciò di cui i fan hanno ... Leggi su eurogamer

