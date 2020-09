Napoli-Salerno (Monte Vesuvio): treni sospesi da 21 settembre a 11 ottobre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Brutte notizie per i pendolari salernitani per Napoli. “Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire improrogabili e importanti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico, da lunedì 21 settembre a domenica 11 ottobre sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio” fa sapere RFI in una nota. Che spiega: “Per l’intera durata dei lavori i treni che da programma avrebbero dovuto percorrere quel tratto di linea saranno inviati su itinerario alternativo, con un aumento dei tempi di viaggio stimati fra 30 e 60 minuti. In alcuni casi sarà anche necessario ... Leggi su anteprima24

Lieve calo dei casi in Campania con 102 nuovi positivi. Molti registrati nel Napoletano, tra cui: San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Acerra, Frattamaggiore, Giugliano in Campania (+2), Nap ...

