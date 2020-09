Nainggolan, Passetti: "Il Cagliari vuole tenerlo" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cagliari - A margine dei sorteggi del nuovo calendario di Serie A per la prossima stagione il Direttore generale del Cagliari , Mario Passetti , ha risposto a Sky Sport sulla questione Radja ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Nainggolan, Passetti: 'Il Cagliari vuole tenerlo': Il Dg rossoblù: 'Ma lavoriamo per sopperire alla sua eventuale a… - Ste_Gualdoni : RT @matteozizola: Le parole del DG del #Cagliari Passetti e l'ultima notizia rilanciata da Di Marzio confermano in sostanza quanto scritto… - Cagliari_1920 : Passetti: «Nainggolan? Vedremo cosa accadrà» - ItaSportPress : Cagliari, Passetti su Nainggolan: 'Lavoriamo per averlo con noi anche il prossimo anno' - - CagliariNews24 : ?? #Cagliari, parla il direttore generale #Passetti: «La nostra volontà è quella di riavere il Ninja con noi» -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Passetti Nainggolan, Passetti: "Il Cagliari vuole tenerlo" Corriere dello Sport.it Cagliari, dg Passetti: "Volontà è continuare con Nainggolan"

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Cagliari, Passetti su Nainggolan: “Lavoriamo per averlo con noi anche il prossimo anno”

Tornato all’Inter al termine del prestito con il Cagliari, Radja Nainggolan non conosce ancora il suo futuro. Il centrocampista belga, nella passata stagione non sembrava rientrare nei piani di mister ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Tornato all’Inter al termine del prestito con il Cagliari, Radja Nainggolan non conosce ancora il suo futuro. Il centrocampista belga, nella passata stagione non sembrava rientrare nei piani di mister ...