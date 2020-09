Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha affittato una nave da crociera per proteggere la crew dal virus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tom Cruise ha noleggiato una nave da crociera per favorire il massimo distanziamento sociale di cast e crw impegnati nelle riprese di Mission: Impossible 7. Tom Cruise è talmente determinato a evitare ulteriori ritardi nella lavorazione di Mission: Impossible 7 da metter mano al portafogli, affittando una nave da crociera per proteggere cast e crew dal virus. Tom Cruise non ha mezze misure, così ha deciso di risolvere una volta per tutte il problema della sicurezza sanitaria della troupe, impegnata nelle riprese in Norvegia, affittando la nave da crociera Hurtigruten per la modica cifra di 500.000 sterline ... Leggi su movieplayer

Tom Cruise ha noleggiato una nave da crociera per favorire il massimo distanziamento sociale di cast e crw impegnati nelle riprese di Mission: Impossible 7.

