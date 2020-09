Messi: il papà è arrivato a Barcellona, presto l’incontro con Bartomeu. Le ultime (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oggi andrà in scena il tanto atteso incontro tra il papà di Messi e Bartomeu: ecco tutti gli scenari possibili È il giorno della verità a Barcellona. Jorge Messi, papà della Pulce, è sbarcato alle 9 nella capitale catalana e in qualsiasi momento potrà incontrare Josep Bartomeu, presidente del Barça. Si preannuncia un faccia a faccia infuocato, perché le parti restano distanti e nessuno pare disposto a cedere di un millimetro. Messi vuole cambiare aria e questo sarà ribadito nel vertice ma, secondo i media spagnoli, avrebbe aperto al dialogo. La Pulce sarebbe disposta a non esercitare quella clausola risolutiva che (a detta sua e dei suoi legali) gli consentirebbe di andarsene a costo zero a patto che il ... Leggi su calcionews24

