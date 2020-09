Luca Cavazza: da giù le mani dai bambini di Bibbiano alle accuse per i festini con le minorenni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Cavazza è stato candidato con la Lega alle regionali in Emilia Romagna. Ora si trova ai domiciliari nell’ambito dell’indagine svolta dal nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro che ha eseguito sette misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Nella villa dell’imprenditore Davide Bacci, che invece si trova in custodia in carcere, secondo la ricostruzione dell’accusa si sarebbero tenuti dei festini a base di sesso e cocaina in cui sarebbero coinvolte diverse ragazze ma soprattutto due minorenni di almeno 16 anni. L’indagine è partita dalla denuncia di una madre che aveva visto dei video nel cellulare ... Leggi su nextquotidiano

