Juventus, non solo Higuain: rebus sul futuro di Dybala (Di mercoledì 2 settembre 2020) In casa Juventus è tempo di scelte. Quella già fatta su Higuain e quella da fare su... Paulo Dybala. Il futuro dei due argentini è in bilico: il Pipita dirà addio ai bianconeri mentre la Joya è a caccia di un rinnovo che tarda ad arrivare. Una situazione che sta mettendo grosse perplessità al diretto interessato.Juventus: rebus Dybalacaption id="attachment 882267" align="alignnone" width="594" Dybala (Getty images)/captionDato per incedibile da mister Pirlo, Dybala non è però così convinto del parere della società. L'attaccante, infatti, sta aspettando una chiamata del club per il rinnovo di contratto. Telefonata che è attesa dalla conclusione della passata ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Juventus | #Higuain, parla il fratello Nicolas: 'È sicuro che non giocherà più in Italia' - DiMarzio : Il suo #Monza, il dejà-vu con Ibra, la chiacchierata con Pirlo prima che diventasse allenatore della Juventus e non… - marcoconterio : La #Juventus ha un principio d'accordo con #Suarez e se il pensiero corre al morso a #Chiellini, urge pescare quest… - Marco_Scarcia : RT @Ruttosporc: Alla quarta giornata Inter-Milan e Juventus-Crotone. Eppure ci avevano detto che non potevano capitare due derby nella stes… - danisailor7 : RT @lincechevince: Fateci caso, la #Juventus ha tutti i big match in casa (tranne il Napoli) al ritorno. Sia mai che riaprono gli stadi, al… -