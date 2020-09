Jorge Messi a Barcellona per incontrare Bartomeu (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Jorge Messi, il padre e agente del sei volte Pallone d'Oro, Leo, è sbarcato questa mattina, intorno alle 9, a Barcellona e ha raggiunto l'albergo che lo ospiterà in questo ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Jorge #Messi sbarca a #Barcellona: oggi l'incontro con #Bartomeu - tuttosport : Jorge #Messi arriva a #Barcellona: incontro con #Bartomeu per definire l'addio ?? - SkySport : Futuro Messi, il padre Jorge è in viaggio verso Barcellona dove incontrerà Bartomeu - sportface2016 : #calcio #LaLiga Lionel #Messi, il padre Jorge è arrivato a #Barcellona: nel pomeriggio l'incontro con #Bartomeu p… - maxfrata : RT @TGol61: Oggi Jorge è a Barcellona. Incontro con Bartomeu. Mister 'G' non può dire altro di più, vorrebbe ... Ma, anche dopo la negazion… -