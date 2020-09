Italia Under-21 in isolamento, un positivo a contatto con il gruppo: gara con la Slovenia a rischio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Annullato l’allenamento di rifinitura dell’Italia Under-21 a Lignano Sabbiadoro, dove domani gli azzurrini affrontano la Slovenia in amichevole. Ma la gara è a rischio per un nuovo caso positivo all’interno del gruppo. Il calciatore in questione, totalmente asintomatico, era risultato negativo al primo tampone effettuato il giorno 30 agosto (quando era emersa la positività di un altro elemento della rosa, messo in isolamento insieme a un compagno che era stato a stretto contatto con lui), ed era stato ammesso al gruppo squadra. Tutta l’Under-21, staff compreso, ha fatto rientro in albergo per porsi in isolamento fiduciario. Il calciatore ... Leggi su calcioweb.eu

