«Grande Fratello Vip 2020»: spoilerato il cast ufficiale? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mentre da due settimane i canali social svelano i primi indizi sull’identità dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il 14 settembre in prima serata su Canale 5, il sito RealityHouse e il settimanale DiPiù svelano anzitempo i nomi dei 20 vip che varcheranno presto la soglia della Porta Rossa. Insieme alla conferma di Flavia Vento, Patrizia De Blank ed Elisabetta Gregoraci, si fanno anche i nomi di Francesco Oppini, alla sua seconda esperienza in un reality dopo La Fattoria, di Tommaso Zorzi, già concorrente di Pechino Express e Dance Dance Dance, e Paolo Brosio, inviato dell’Isola dei Famosi nel 2006 e naufrago nel 2019. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1300349235423051776 Leggi su vanityfair

