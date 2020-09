Giappone: partito Ldp sceglie presidente il 14 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - TOKYO, 02 SET - Il partito liberal-democratico Giapponese, Ldp, ha deciso la data del 14 settembre per scegliere il successore del premier Shinzo Abe, dimissionario la scorsa settimana per ... Leggi su corrieredellosport

