Di Maio, l'uomo sbagliato al posto giusto. In Libia non può fallire l'assist degli Usa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gian Micalessin Washington punta sull'Italia per arginare la Turchia. L'incognita Luigino Stavolta il ministro degli Esteri Luigi Di Maio,con il sottosegretario Manlio Di Stefano, è al posto giusto nel momento giusto. Dopo il cessate il fuoco e l'inattesa rimozione del potente ministro dell'Interno Fathi Bashaga, vera quinta colonna di Ankara in Libia, Tripoli è il tavolo su cui giocare per restituire all'Italia quel ruolo di potenza di riferimento scippatoci dalla Turchia di Recep Tayyp Erdogan grazie alla passività dell'esecutivo giallorosso. Certo i due non sono delle cime. Di Maio un tempo cercava le coste russe nel Mediterraneo. E solo un mese fa Di Stefano era ancora convinto che Beirut fosse in Libia. Ma dietro ... Leggi su ilgiornale

