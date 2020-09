Contagi in aumento, l’ordinanza del sindaco: “Mascherina obbligatoria 24 ore su 24” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Il sindaco Claudio Grillo ha emesso una nuova ordinanza per arginare l’emergenza sanitaria e l’aumento di Contagi ad Afragola. Mascherina obbligatoria 24 ore su 24 in tutto il territorio comunale e multe fino a 1000 euro per chi non rispetta le regole. A spingere il primo cittadino a varare l’ordinanza restrittiva sono stati, innanzitutto, i casi di positività al covid-19 in città; ad oggi, dopo l’esito degli ultimi tamponi, sono 12. L’ordinanza obbliga tutti i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, come le piazze, i parhi, oltre naturalmente allìobbligo di tenerla nei locali pubblici. L'articolo ... Leggi su anteprima24

