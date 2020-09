Codogno, stesa la gomma sulla pista di atletica. Attese altre attrezzature (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stesi i primi strati di gomma sintetica e così finalmente rinasce la pista d'atletica a sei corsie. Ieri mattina gli operai della ditta tedesca Polytan di Burgheim, in Baviera, hanno cominciato il ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Codogno stesa

Il Giorno

Stesi i primi strati di gomma sintetica e così finalmente rinasce la pista d’atletica a sei corsie. Ieri mattina gli operai della ditta tedesca Polytan di Burgheim, in Baviera, hanno cominciato il lav ..."Le Regioni hanno condiviso le linee guida, punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio", ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al termine della C ...