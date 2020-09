Brasile, uccide barbaramente l’amica incinta e la priva del feto: “Volevo un figlio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) uccide la sua amica incinta per privarla del suo bambino: orrore in Brasile uccide la sua amica incinta per privarla del suo bambino: è quanto avvenuto lo scorso 28 agosto a Santa Catarina, stato nel Sud del Brasile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 24enne Flavia Godinho Mafra è stata trovata morta e senza più il suo bambino nella pancia dal marito. L’autopsia ha confermato che la donna è deceduta in seguito ad alcuni tagli all’addome, effettuati per estrarre il nascituro, e anche per diverse ferite riportate alla testa. Ben presto gli inquirenti sono risaliti a un’amica della vittima, sua ex compagna di scuola. Secondo quanto ricostruito, quest’ultima ha attirato l’amica in un ... Leggi su tpi

Qualche considerazione sulle scuse dell'ex presidente del Brasile Lula da Silva agli eredi del macellaio Sabbadin, ucciso nel suo negozio da Cesare Battisti, riuscito a fuggire prima in Francia. Scuse ...

Uccide il marito con l’aiuto di 6 dei loro 55 figli per questioni finanziarie: indagata una deputata

La deputata brasiliana Flordelis de Souza, famosa anche come cantante Gospel, è stata accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito assieme ad alcuni dei suoi 55 figli l’anno scorso. Aveva g ...

