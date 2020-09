Bellizzi, il sindaco Volpe fa il punto sul contagio da Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi (Sa) – Sono 11 attualmente i residenti positivi al Coronavirus nel Comune di Bellizzi. A fare il punto della situazione, in una nota, stamattina il sindaco Mimmo Volpe dopo aver registrato nella popolazione della cittadina della Piana del Sele un clima eccessivo di allarme. Gli altri positivi sono fuori dal nostro comune e 62 sono le persone sottoposte a quarantena fiduciaria. Di queste il 50% sono state sottoposte a tampone faringeo e sono risultati tutti negativi , come ha chiarito il primo cittadino. La parte restante è stata svincolata dalla quarantena perché era stata sottoposta a partire dal 16 agosto. Restano in quarantena poche altre persone che hanno avuto rapporti con soggetti positivi il 23 agosto. Quest’ultimi saranno ... Leggi su anteprima24

