Ballando con le Stelle, "non dovrebbe accadere": l'indiscrezione di Roberta Bruzzone sul programma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra pochi giorni tornerà negli studi Rai del Foro italico: appuntamento il 19 settembre con Ballando con le Stelle. Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa della televisione, è già pronta. “Non dovrebbero esserci altri slittamenti”, racconta al telefono. Qualcuno, intanto, parla di anti-giuria nel programma di Milly Carlucci (che sarà totalmente rivoluzionato a causa dell'emergenza Covid). “Non lo so, sinceramente. La trovo una bella idea. Vivacizza il dibattito. Ma quello che è stimolante, secondo me, è il cast”, assicura la criminologa. Che poi svela: “Milly mi contattò come concorrente, ma rifiutai. Dopo di che, nell'edizione successiva, mi ha offerto questo ruolo. Analizzo il comportamento ... Leggi su liberoquotidiano

