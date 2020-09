Agente Higuain: «Ci aspettavamo una chance da Pirlo, l’addio è una scelta solo della Juve» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Agente e fratello di Gonzalo Higuain, Nicolas, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del futuro dell’attaccante Nicolas Higuain, fratello e Agente del Pipita, ha fatto chiarezza sul futuro dell’argentino. Queste le parole a Tuttosport. chance MANCATA – «Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo, visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impegnano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. L’ambizione della Juve è conquistare la Champions, ma non so quanti giocatori abbiano vinto 3 scudetti realizzando complessivamente 66 reti. Però siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere ... Leggi su calcionews24

