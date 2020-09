Addio allo storico dell’arte Philippe Daverio: era atteso al Pan per un evento (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Sarebbe stato qui con noi oggi (2 settembre, nda). Anzi, ci sarà sicuramente con il suo spirito”. Così l’artista Gianfranco Ferlisi commenta la scomparsa di Philippe Daverio,storico dell’arte, saggista e divulgatore, morto oggi a 71 anni. Daverio era atteso nella giornata odierna al Palazzo delle Arti Napoli dove avrebbe presentato la mostra ‘Il Sentiero della Luce’ di Menozzi, che si inaugura alle ore 17 al Pan e che aveva curato insieme all’artista.”È una grave perdita per l’intero settore della critica d’arte”, ha aggiunto Menozzi. “Philippe aveva apprezzato molto il lavoro di ricerca del ‘Punto Luce’ che ho portato avanti in questi anni e si era detto entusiasta del progetto di ... Leggi su ildenaro

chetempochefa : Addio allo storico dell’arte #PhilippeDaverio, scomparso questa notte a 71 anni. - Agenzia_Ansa : Addio allo storico dell'arte #PhilippeDaverio #ANSA - Agenzia_Ansa : Addio allo storico dell'arte #PhilippeDaverio Docente e saggista, è stato assessore alla Cultura del Comune di Mila… - capitangian : RT @chetempochefa: Addio allo storico dell’arte #PhilippeDaverio, scomparso questa notte a 71 anni. - robertopontillo : RT @chetempochefa: Addio allo storico dell’arte #PhilippeDaverio, scomparso questa notte a 71 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio allo Addio allo storico dell'arte Philippe Daverio Avvenire Visualizza la copertura completa su Google News Lutto a Striscia La Notizia: addio allo storico inviato

Uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico di Striscia La Notizia è morto poche ore fa. Molti sono i messaggi pervenuti per la magica dipartita. La redazione del programma di Canale 5 si è str ...

Addio a Philippe Daverio, lo storico dell'arte e divulgatore è morto a 71 anni

Philippe Daverio è morto all'età di 71 anni. La storia dell'arte perde un grande esperto e un grande divulgatore. A dare la notizia è stato Andree Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Par ...

Uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico di Striscia La Notizia è morto poche ore fa. Molti sono i messaggi pervenuti per la magica dipartita. La redazione del programma di Canale 5 si è str ...Philippe Daverio è morto all'età di 71 anni. La storia dell'arte perde un grande esperto e un grande divulgatore. A dare la notizia è stato Andree Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Par ...