TikTok è pronta a vendere le sue attività negli Stati Uniti (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Mario Tama/Getty Images)TikTok potrebbe scegliere l’acquirente delle sue operazioni statunitensi già oggi, martedì 1 settembre, anticipando di molto la scadenza imposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il 12 novembre. Secondo la Cnbc, fonti interne hanno rivelato che l’accordo potrebbe giungere a momenti e che TikTok starebbe valutando i principali contendenti all’acquisto delle sue attività sul suolo statunitense, canadese, australiano e neo zelandese. Al momento le probabilità di riuscire ad acquisire TikTok ricadrebbero maggiormente sul l’accoppiata Microsoft–Walmart oppure sulla sfidante Oracle, con un prezzo che oscillerebbe tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Tuttavia, nonostante TikTok sia in ... Leggi su wired

